Москва, , 15:10 — REGNUM Рост инфляции в США несет с собой политические риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Джимми Картер (сс) Commonwealth Club

«Риск, который представляет инфляция для американской экономики, находится скорее в политической плоскости. Рецепт борьбы с высокой инфляцией хорошо известен, его применил в начале 1980-х председатель правления ФРС Пол Волкер, очень сильно подняв процентные ставки — до 20,5% годовых, — сказал Хестанов. — Тогда он сломал инфляционный тренд, и мировая экономика получила почти четыре десятилетия низкой инфляции. Однако цена была высока: прежде чем это произошло, разразилась страшная рецессия, впятеро выросла безработица. Это решение имело и политические последствия — Джимми Картер проиграл выборы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хестанов объяснил, почему Федрезерв США не смог объективно спрогнозировать разгон инфляции в Америке.

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