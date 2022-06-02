Бишкек, 2 июня, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Киргизские власти хотели бы создать суверенный фонд с Центральным банком Объединённых Арабских Эмиратов и разместить в нём определенное количество золотого запаса Киргизии под гарантию государства. Об этом заявил директор национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров на встрече с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тауком Аль-Марри.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

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В свою очередь глава Минэкономики ОАЭ заявил о том, что инвестиционный совет Объединённых Арабских Эмиратов планирует рассмотреть некоторые предложенные киргизской стороной проекты.

Затем чиновники двух стран обсудили возможность строительства торгово-логистических центров, для чего может пригодиться опыт мирового портового оператора Дубая — компании «DP World».

Также глава киргизского нацагентства отметил, что за последний год товарооборот между Киргизией и ОАЭ увеличился на $52,7 млн (3,24 млрд рублей) или в 4,2 раза, достигнув по итогам 2021 года $69 млн (4,24 млрд рублей).

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