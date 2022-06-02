Рига, , 15:09 — REGNUM

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В среду, 1 июня, бензин в Германии стоил в среднем по стране 1,853 евро за литр, в то время как в Латвии этот показатель достиг 2 евро. Об этом сообщил латвийский портал nra. lv.

Министр финансов Латвии Янис Рейрс разъяснил уникальную ситуацию так: «Вопрос цен на топливо необходимо рассматривать в контексте общего развития ситуации в экономике, специфики Латвии и нашего региона. В нашем регионе действия должны быть согласованы с соседними странами, и ни одна соседняя страна не пошла на такой шаг».

Как пояснили слова министра журналисты, Германия, в отличие от Латвии, резко снизила с 1 июня 2022 года минимальную ставку акциза на топливо, воспользовавшись такой возможностью в рамках законодательства Европейского союза.

Латвия на такой шаг не идет, так как он лишит бюджет дополнительной прибыли, получаемой от покупателей автотоплива. Эстония и Литва не делают это по той же причине.

Налоги и акцизы от продажи подорожавшего бензина приносят в казну стран Прибалтики дополнительные сотни миллионов евро.