Амстердам, 2 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Некоторые украинские беженцы, нашедшие работу в теплицах Южной Голландии, подвергаются эксплуатации со стороны польского кадрового агентства и голландских работодателей, утверждает нидерландская федерация профсоюзов CNV. Об этом 2 июня сообщает новостной портал Dutch News.

LLs Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей

Профсоюзные деятели основывают свои обвинения на документах и ряде телеинтервью с украинцами, работающими в садоводческом секторе. Все эти работники подписали трехмесячный контракт с одним польским агентством, и этот контракт, по их заявлениям, включает незаконные условия, такие как штраф в размере 500 евро, если работники пожалуются на условия труда своему работодателю, и угроза депортации на Украину в случае нарушения условий.

Представитель федерации профсоюзов CNV Генри Струк назвал эту практику «абсолютно аморальной и предосудительной».

Работники одной компании по выращиванию луковиц и растений, сообщили, что платят разные суммы компании Janpol за оформление документов.

«Мы также не знаем, сколько платим за проживание и транспорт», — сказали они. По их словам, несколько украинок, проработавших месяц, все еще ждут зарплаты и не могут купить еду и одежду.

Кадровые агентства уже много лет находятся под огнем критики за их обращение с сезонными рабочими, но, несмотря на множество рекомендаций, ничего не было сделано для исправления ситуации. Такая практика равносильна торговле людьми, утверждает координационный центр по борьбе с торговлей людьми CoMensha.

«Голландские и польские работодатели эксплуатируют людей в уязвимом положении, и они прекрасно знают, что поступают неправильно», — сказала глава организации Ина Хут.

На сегодняшний день в Нидерланды прибыло около 60 тыс. украинских беженцев. Им не требуется разрешение на работу, но работодатели обязаны регистрировать их в Агентстве по страхованию работников.