Санкт-Петербург, 2 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторным путем выявили 291 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что на три случая меньше, чем было зафиксировано в предыдущие сутки. При этом госпитализация с ковидом и пневмонией опять увеличилась, сообщили 2 июня в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Боткинская больница Петербурга

Петербург сегодня находится на втором месте после Москвы по суточной выявляемости коронавируса. За последние сутки от COVID-19, как основной причины смерти, в Петербурге скончались 12 пациентов (+2 к уровню предыдущих суток), а выздоровели 323 человека (-103).

В больницах, принимающих больных с коронавирусом, находится 1066 человек (-33). За минувшие сутки госпитализированы 104 пациента с коронавирусом (+4), выписаны из больниц 114 человек (+48). В реанимации лежат 138 пациентов (-11), к аппаратам ИВЛ подключены 33 пациента (-3).

В городе имеется 1414 коек, принимающих пациентов с ковидом, развернутых в шести городских стационарах.

На амбулаторном лечении от ковида находится 1681 житель Петербурга, за сутки это число сократилось на 61 человека.

Всего за время пандемии в Петербурге было официально подтверждено 1 530 085 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели 1 493 444 человека, скончались 33 858 человек.