Москва, 2 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Федрезерв США не смог объективно спрогнозировать разгон инфляции в Америке, так как ему не хватило информации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

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«США уже много лет проводят политику «дешёвых денег». Начиная с 1990-х в Америке была очень низкая ключевая ставка, а после кризиса 2008 года и вплоть до нынешнего времени она оставалась ниже инфляции, — сказал Хестанов. — С одной стороны, это стимулировало экономический рост — было выгодно брать кредиты и инвестировать. С другой, столь длинный период дешёвых денег частично предопределил разгон инфляции. До пандемии прямого переноса низких процентных ставок в высокую инфляцию не происходило. А если учесть, что пандемия — явление в современной экономической истории довольно новое (опыт испанского гриппа столетней давности не в счёт), ФРС объективно не смогла спрогнозировать разгон инфляции».

Как пояснил Хестанов, информация, которой располагала ФРС США, была явно недостаточной для принятия объективного решения.

«Ещё недавно в публичных заявлениях ФРС доминировало мнение, что цепочки поставок на планете восстановятся и инфляция снизится сама собой, это удерживало ФРС от энергичных действий. В этих рассуждениях была высокая доля истины, но сейчас прошло достаточно времени, чтобы понять, что нынешние высокие показатели не случайны», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Гусев заявил, что риск инфляции представляет серьезную угрозу для экономической стабильности в США.