Донецк, 2 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Атака зафиксирована в 14:40 с позиций в населённом пункте Новгородское. В сторону Михайловки выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Макеевки.