Таллин, 2 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия

Правовая комиссия парламента Эстонии Рийгикогу в четверг, 2 июня, находится в официальной поездке по Ида-Вирумаа (северо-восточный уезд страны). Об этом сообщила канцелярия Рийгикогу.

В планах парламентариев — посещение пограничного кордона Нарва-Йыэсуу, пограничного пункта и кордона Нарвы.

По словам председателя комиссии Марека Юргенсона, в ходе визита члены комиссии встретятся с представителями министерства внутренних дел и Департамента полиции и пограничной охраны. В ходе встреч планируется обсудить темы, связанные с безопасностью границы.

«Мы хотим получить обзор планов по укреплению пограничной охраны и вопросов, связанных с предотвращением незаконного пересечения границы. Также планируется ознакомиться с ходом строительства восточной границы», — сообщил председатель комиссии.

Комиссия также планирует посетить учебные и жилые помещения Академии внутренней обороны в Нарве.