Лос-Анджелес, США, , 15:06 — REGNUM Автомобиль американского рэпера Desiigner остановила полиция Лос-Анджелеса из-за превышения скорости. Об этом 2 июня пишет TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Desiigner Цитата из клипа рэпера Desiigner

Как отмечает издание, артист кричал на офицера, который остановил его машину. Рэпер назвал полицейского «расистской сволочью». По данным СМИ, в конечном итоге на место прибыло подкрепление — сотрудники правоохранительных органов поговорили с Desiigner, после чего он подписал необходимые документы и уехал.

ИА REGNUM напоминает, что Desiigner (Сидни Ройел Селби III) начал свою музыкальную карьеру в 2014 году, а спустя год он уже получил известность после выхода его хита Panda. В 2016 году рэпер подписал контракт с лейблом GOOD Music Канье Уэста.

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