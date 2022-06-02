Москва, 2 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Безусловно, назревшее решение о выходе из Болонской системы достаточно обеспокоило научную и профессорско-преподавательскую общественность, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н Ерохина Екатерина.

Brateevsky Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

«Тем не менее, не вызывает сомнений, что глобальные изменения будут максимально выверены и учитывать все потребности текущей ситуации и наилучшим образовательным трендам.

Что касается комментария министра образования и науки, Валерия Фалькова о сохранении бакалавриата и магистратуры, то это очевидная мера, так как большинству вузов и абитуриентов, особенно из числа иностранных студентов, двухступенчатая система удобна и привычна.

Уверена, что Министерство учтет пожелания вузов и абитуриентов из других стран, так как это даст возможность увеличить число иностранных студентов из стран СНГ и Азии, Китая и Латинской Америки, для которых эта модель образования является доступной для понимания и восприятия.

Также не может не радовать то, что направления обучения в магистратуре будут скорректированы под уже имеющиеся компетенции выпускников бакалавриата.

С одной стороны, это, как может показаться, не даст возможность получения еще одних профессиональных компетенций, отличных от тех, которые были получены в бакалавриате.

С другой стороны, и, на мой взгляд это важнее, — усилит уже имеющиеся компетенции выпускников, развивая их в смежных направлениях, усиливая отраслевую специфику и кругозор.

Ситуацию можно проиллюстрировать простым примером — выпускники бакалавриата по экономическим направлениям смогут улучшить свои компетенции, например, выбрав направления финансы и кредит или бухучет и статистику, а также более узкие профили обучения — внутренний контроль, бизнес-аналитику и т.д.

При этом, все абитуриенты будут равны в своих базовых знаниях и компетенциях, интерес к изучению выбранных дисциплин и их доступности для понимания тоже будет на близком уровне.

Все складывающиеся изменения, на мой взгляд, только позитивным образом скажутся на отечественной системе образования, а выпускники не только не потеряют мотивацию к обучению, но и смогут осознанно становиться профессионалами в выбранном векторе обучения», — пояснила преподаватель вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, отказ от Болонской системы образования в России не означает запрета бакалавриата и магистратуры, но вузы могут отказаться от них в пользу специалитета, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

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