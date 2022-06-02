Москва, 2 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Новый лимит на легионеров в российском футболе должен быть наиболее оптимальным. Об этом 2 июня заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

«После долгих консультаций пришли к мнению, что эта форма наиболее оптимальна. Как она будет работать в дальнейшем, увидим, когда начнется новый чемпионат», — цитируют Матыцина «Известия».

По его словам, во многих клубах не будет столько легионеров, сколько разрешено лимитом, но Минспорта дало согласие на этот формат после многократных консультаций с Российским футбольным союзом (РФС) и Российской премьер-лигой (РПЛ).

Матыцин выразил надежду, что это «как минимум не навредит ни зрелищности, ни конкурентоспособности российского футбола».

Согласно правилам нового лимита, команда может заявить на сезон не более 13 иностранных футболистов (ранее было не более восьми), также в заявке должно быть не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом на поле одновременно могут выходить не более восьми иностранных игроков.