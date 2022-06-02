Мадрид, 2 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. На сегодняшний день цены на бензин в Испании продолжают увеличиваться и установили новый рекорд. Об этом 2 июня сообщает газета La Vanguardia.

Бензин

По данным источника, за прошедшие семь дней цена бензин Аи-95 выросла на 1,44%, составив €1,968 за литр. При этом дизельное топливо за это же время подешевело на 0,8% и стало стоить €1,852 за литр.

Также указывается, что годовом выражении цена на литр бензина увеличилась 48,4%, а дизельного топлива — на 56,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в 2023 году многими поставщиками электроэнергии в Швейцарии будут значительно увеличены тарифы и следующей зимой в стране возможна нехватка электричества.