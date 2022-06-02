Донецк, 2 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике на скамье подсудимых окажутся наёмники и инструкторы из стран НАТО. Об этом сообщила депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«На скамье подсудимых трибунала в ДНР окажутся и иностранные боевики, и инструкторы из стран НАТО, и, мы очень надеемся, спонсоры нацбатальонов», — приводит её слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР организуют трибунал над военными преступниками.