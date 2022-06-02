Бишкек, , 15:03 — REGNUM Рост экономики Киргизии по итогам 2022 года может составить лишь 1,1%, в то время как инфляция достигнет 15,3%. Такие данные приводятся в докладе Евразийского банка развития.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По мнению аналитиков ЕБР, в 2023 году также ожидается незначительный рост валового внутреннего продукта республики — только на 1,6%, а инфляция замедлится до 4,6%.

А на 2024 год эксперты прогнозируют рост киргизской экономики уже на 3,2%. При этом инфляция может составить 3%.

Постепенный рост ВВП Киргизии представители Евразийского банка развития объясняют постепенной переориентацией экспортеров и трудовых мигрантов на новые внешние рынки.