Курган, 2 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Кургане 12 июня состоится крупнейший фестиваль славянской и казачьей культуры в Уральском федеральном округе «Русское поле». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Игорь Кожевников ИА REGNUM Казачьи соревнования

Фестиваль пройдёт на Троицкой площади, начиная с 11:30 до 22:00 часов по местному времени (с 9:30 до 20:00 мск).

Главным событием фестиваля станет концерт Кубанского казачьего хора. Перед гостями и жителями города выступят 60 артистов коллектива мирового уровня.

На фестивале «Русское поле» выступят творческие коллективы из разных регионов России, зрители и гости отведают национальные блюда, увидят показ национальных костюмов. Для юных зрителей праздника будет организована «Поляна сказок», на ней артисты покажут спектакль «Петрушка Ураган из города Курган».

В финале планируется фейерверк, световое и лазерное шоу по народным мотивам.