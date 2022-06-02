Острогожск, Воронежская область, , 15:01 — REGNUM Инвестиционный проект по строительству мясоперерабатывающего завода планируется реализовать в Острогожском районе Воронежской области. Об этом сообщили 2 июня в пресс-службе правительства региона по итогам встречи губернатора Александра Гусева с главой администрации района Сергеем Хорошиловым.

Инвестиции

Объём планируемых инвестиций в проект заявлен в сумме один миллиард рублей, на новом предприятии будет создано 250 рабочих мест.

Также, сообщил Хорошилов, реализуются и другие проекты. Так, определена площадка под проект по переработке подсолнечника и сои. На территории бывшего элеватора планируется запустить завод по глубокой переработке зерна.

В целом по итогам января — апреля 2022 года промпредприятия района выпустили продукции на 2 млрд рублей, на крупных и средних предприятиях темп роста отгруженной продукции составил 131,7%, на предприятиях малого бизнеса — 128%.