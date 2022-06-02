Москва, , 15:00 — REGNUM Мещанский суд Москвы признал виновной бывшего заместителя Минобрнауки России Марину Лукашевич по делу о мошенничестве на более чем 50 млн рублей, передает РИА Новости.

Суд

«Лукашевич, Попов совершили хищение, а именно мошенничество в особо крупном размере», — зачитала приговор судья.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич и начальник управления реализации программ в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов были задержаны в июле 2020 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

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