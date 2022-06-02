Пхеньян, , 14:57 — REGNUM Свои поздравления королеве Великобритании Елизавете II по поводу ее официального дня рождения, по традиции британских монархов отмечаемом в июне, направил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба северокорейского МИД.

Ким Чен Ын

«Я направляю поздравление вам и вашему народу в связи с официальным днем рождения Вашего Величества», — приводит слова северокорейского лидера ведомство.

Отметим, что традиция отмечать два дня рождения британского монарха пошла с Георга II (1683-1760), родившегося в ноябре и в 1748 году постановившего что публично он будет праздновать свой день рождения летом, когда погода лучше, после чего это стало традицией. Елизавета II родилась 21 апреля 1926 и при коронации 2 июня 1953 года избрала месяцем празднования своего официального дня рождения июнь.