Сухой Лог, Свердловская область, 2 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Сухом Логу Свердловской области подростков осудили за избиение сверстников, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры. Процесс избиения знакомые нападавших снимали на видео.

Argumenti.ru Приговор

Инцидент произошёл в сентябре 2021 года. Двое подростков напали на двоих учеников седьмого и 10 класса. Пострадавшие получили различные травмы, одного из школьников госпитализировали с переломом носа.

Нападавшими оказались 17-летние местные жители. Сухоложский городской суд приговорил подростков к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. При этом подростки, снимавшие происходящее, поставлены на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних. ОМВД России по Сухому Логу.