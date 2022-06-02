Нью-Йорк, США, 2 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Сети появился первый трейлер фильма «Человек из Торонто» режиссёра Патрика Хьюза («Телохранитель киллера»). Об этом сообщил портал Film.ru 1 июня.

Кадр из трейлера Кевин Харт в фильме «Человек из Торонто» Патрика Хьюза

В опубликованном ролике раскрывается история жителя Нью-Йорка (США), которого по ошибке принимают за опасного головореза, вследствие чего он ввязывается в преступное дело. Главные роли в ленте сыграли Вуди Харрельсон и Кевин Харт.

Напомним, что премьера «Человека из Торонто» намечена на 24 июня 2022 года. Показ картины будет осуществляться на стриминговом сервисе Netflix.