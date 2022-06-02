Астрахань, , 14:56 — REGNUM В Астрахани 43-летняя местная жительница подозревается в мошенничестве при использовании материнского капитала. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Василий Поленов. Пирамида Хеопса. Сфинкс. 1881

По версии следствия, у астраханки есть сертификат на материнский капитал, и она знала, что выплаты по нему можно направить только на определенные нужды. Она вступила в преступный сговор с сотрудником кредитного потребительского кооператива, после чего обналичила сертификат на сумму более 450 тысяч рублей под предлогом мнимого улучшения жилищных условий.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Проводится расследование.