Кемерово, , 14:56 — REGNUM В Новокузнецкое водитель трактора сегодня, 2 июня, сбил опору линии электропередачи 110 кВ. Из-за этого произошло падение и повреждение нескольких опор, а также обрыв провода. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

В Новокузнецке водитель трактора сбил опору электропередачи t. me/skuznetsov_nvkz

«В результате инцидента — в Новоильинском районе Новокузнецка произошло отключение электроэнергии. 492 многоквартирных дома, социальные объекты отключены от электроэнергии: детские сады — 35, учебные заведения — 19, медучреждения — девять, водопроводная насосная станция - 19, канализационная насосная станция - две, один дом престарелых», — уточнил Кузнецов в своём телеграм-канале.

На место прибыли четыре бригады энергетиков филиала «Россети Сибирь» — «Кузбассэнерго-РЭС». Они приступили к восстановительным работам. К выдвижению готовы резервные источники электроснабжения. Специалисты планируют восстановить подачу электроэнергии течении часа.