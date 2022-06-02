Уфа, 2 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся в результате дорожно-транспортного происшествия в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Mos03.ru Скорая помощь

Сообщается, что днем 2 июня спасатели Уфы получили сообщение о том, что на пересечении улиц Маршала Жукова и Баязита Бикбая произошло ДТП с участием автомобиля марки Ниссан ИксТрейл и автомашины скорой медицинской помощи марки Газель.

Прибыв на место происшествия, они установили, что в результате столкновения произошло опрокидывание автомобиля скорой медицинской помощи, в его салоне находилось четыре человека, в том числе один ребенок.

К счастью никто не погиб, один взрослый человек был госпитализирован. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.