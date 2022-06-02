Москва, 2 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Озабоченность ФАО относительно отсутствия альтернатив компенсации агропродовольственного сырья, в первую очередь зерна и зернобобовых, из России и Украины является обоснованной, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Publicdomainpictures.net Уборка зерновых

«Действительно, ни одна страна мира не в состоянии компенсировать потери мирового рынка продовольствия при сокращении поставок из России и Украины.

Совокупная доля экспорта зерна из этих двух стран составляет около 40% мирового экспорта, которую не возможно компенсировать не только в нынешней ситуации, но и в перспективе.

Анализ потенциала основных производителей агропродовольственного сырья, в первую очередь, зерна и зернобобовых, свидетельствуют о том, что многие страны мира вплотную приблизились к пределу своих возможностей.

Россия и Украина, наоборот, находятся на стадии стремительного роста производства агропродовольственного сырья и наращивания экспорта этой продукции.

Удовлетворённость мирового рынка продовольствия и риски глобального голода зависят также от нарушения привычных логистических цепочек поставок удобрений и химического сырья из этих двух стран и множество других факторов, связанных с санкционной политикой западных стран», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире нет стран, которые в краткосрочной перспективе могли бы заменить продовольственные поставки из России и с Украины, заявил директор офиса продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

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