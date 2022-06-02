Тамбов, , 14:52 — REGNUM Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил заявку Тамбовской области на предоставление льготного финансирования для развития инфраструктуры. Об этом сообщил врио губернатора Максим Егоров.

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Тамбовская область получит около 800 млн рублей. Средства выделяются по правительственной программе «Инфраструктурное меню».

В одобренную заявку вошли три проекта: второй этап комплексной застройки микрорайона «Телецентр», комплексная застройка микрорайонов «Цнинский» в Тамбовском районе и «Олимпийский» в Тамбове. Средства пойдут на строительство автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Итогом станет ввод 0,2 млн квадратных метров жилья.