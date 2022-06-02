Тамбов, 2 июня 2022, 14:52 — REGNUM Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил заявку Тамбовской области на предоставление льготного финансирования для развития инфраструктуры. Об этом сообщил врио губернатора Максим Егоров.
Тамбовская область получит около 800 млн рублей. Средства выделяются по правительственной программе «Инфраструктурное меню».
В одобренную заявку вошли три проекта: второй этап комплексной застройки микрорайона «Телецентр», комплексная застройка микрорайонов «Цнинский» в Тамбовском районе и «Олимпийский» в Тамбове. Средства пойдут на строительство автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Итогом станет ввод 0,2 млн квадратных метров жилья.