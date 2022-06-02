Хельсинки, 2 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Финские власти продлили ограничения на перемещение через границу, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции, до 30 июня. Об этом сообщает МВД Финляндии.

Alexey Ivanov Граница России и Финляндии

В ведомстве заявили, что пандемия COVID-19 не прекращается. Правительство в ходе заседания 2 июня решило продлить существующие ограничения.

«Для обеспечения пропускной способности системы здравоохранения ограничения на внешнее приграничное движение будут действовать до 30 июня», — говорится в сообщении.

Ограничения затрагивают в том числе перемещения между Финляндией и Россией. Как сообщало ИА REGNUM, въехать в страну могут только люди, привитые одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором вакцинами. Российские вакцины к таковым не относятся.

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