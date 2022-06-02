Стокгольм, 2 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Насколько строго должны регулироваться частные школы в Швеции и должны ли они вообще получать прибыль? На эти вопросы на дебатах, организованных вечером 1 июня телеканалом SVT, постарались ответить лидер «Либералов» Йохан Персон и официальный представитель «Левых» по вопросам школы сДаниэлем Риазат.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

«Социалистически устроенный мозг рептилии подсказывает, что их всех надо немедленно закрыть, все надо запретить», — бросил «камень в огород» «Левых» Персон.

«Меня очень раздражает, что даже глава отдела образования в рамках ОЭСР выходит и говорит, что самая большая проблема школьной системы Швеции заключается в том, что рынок все контролирует», — сказал Риазат.

«Ну, а кто-то считает, что вот у нас Даниэль будет решать, кому и в какую школу надо будет ходить. Я считают это неправильным», — заявил Персон.

«Говорит партия, у которой рейтинг в два с половиной процента», — ответил Риазат.

«Вообще-то немного больше. Уже три и восемь», — поправил Персон.