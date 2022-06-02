Москва, 2 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин заявил, что ассоциация работает над созданием нового суда по правам человека.

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«Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента… был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека», — сказал он на совместном заседании президиума и правления организации, которое проходит в Министерстве юстиции РФ.

Он также добавил, что Россия правильно сделала, что вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, «ведь тот принимал решения исходя из политических соображений, а не юридических норм».

Новый суд может быть организован в формате БРИКС, СНГ или ЕАЭС, заключил Степашин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель АЮР Сергей Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека, так как ЕСПЧ никак не реагирует на жалобы республик Донбасса.

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