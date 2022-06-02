Берн, , 14:50 — REGNUM В 2023 году многими поставщиками электроэнергии в Швейцарии будут значительно увеличены тарифы и следующей зимой в стране возможна нехватка электричества. Об этом 2 июня сообщается в отчете швейцарской Федеральной комиссии по электроэнергетике ElCom.

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«Согласно опросу компаний, занимающихся энергоснабжением, проведенному ElCom, базовые тарифы на поставки значительно возрастут у многих поставщиков в следующем году. Что касается безопасности поставок следующей зимой, остается неопределенность. Нехватка не исключается в зависимости от ситуации», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что большая часть из опрошенных комиссией компаний заявила, что намерена в следующем тарифном ввести более высокие тарифы на электроэнергию и в среднем они увеличатся на 47%.

«С августа 2021 года кривая роста показывает беспрецедентный подъем оптовых цен на электроэнергию. Цены на газ, которые значительно выросли… являются основной причиной очень высоких цен на электроэнергию в Европе, а, следовательно, и в Швейцарии. Росту цен на электроэнергию также способствовали сильный рост цены на уголь, высокие цены на CO2 и ниже чем в среднем доступность французских атомных электростанций за последние несколько месяцев», — добавляется в отчете ведомства.

Кроме того, указывается, что для обеспечения безопасности поставок электроэнергии в Швейцарию зимой 2023 года будут иметь решающее значение экспортные возможности соседних стран.

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