Агрызский район, Татария, , 15:15 — REGNUM В Татарии 38-летнего жителя села Терси Агрызского района подозревают в покушении на убийство сожительницы. Свою вину мужчина не признает и отказывается от дачи показаний, сообщает региональное следственное управление СКР.

Ссора Anemone123

По версии следствия, подозреваемый ночью 31 мая пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, 33-летняя сожительница сделала ему замечание. В ответ мужчина повалил ее на пол, стал пинать ногами и душить. Затем он вышел на кухню, а женщина через расположенный на втором этаже балкон спустилась по водосточной трубе к соседке, где потеряла сознание.

С разрывами внутренних органов и обильной кровопотерей пострадавшую госпитализировали в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

ИА REGNUM напоминает, житель города Набережные Челны в состоянии алкогольного опьянения пришел к бывшей сожительнице занять денег. В итоге ревнивец накинулся с молотком на нового сожителя хозяйки.

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