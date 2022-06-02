Москва, , 14:49 — REGNUM В свете санкций, которые взводят западные страны в отношении России, развитие Северного морского пути становится одной из ключевых задач страны. Об этом на заседании российского правительства 2 июня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Севморпуть Fish.gov.ru

Председатель правительства подчеркнул, что «это надёжный, безопасный транспортный коридор, который проходит в пределах территориальных вод и исключительно экономической зоны России». он может использоваться использоваться в качестве альтернативы для доставки продукции в дружественные России страны.

«В условиях санкционного давления задача развития Северного морского пути становится одним из ключевых государственных приоритетов», — указал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил до 1 августа 2022 года утвердить план развития Северного морского пути на период до 2035 года.

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Программой предусматривается определение сроков и объёмов поставок судов ледокольного флота, грузовых кораблей ледового класса, техники для аварийно-спасательного флота и комплектующего оборудования, необходимого для их строительства, в целях обеспечения грузопотока.

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