Стокгольм, 2 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. 2 июня на совместной пресс-конференции с участием министра обороны ШвецииПетера Хультквиста и министра финансов страныМикаэля Дамберга было объявлено, что Стокгольм направит Киеву партию оружия. Об этом пишет портал Omni.

Стокгольм, Швеция

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Речь идет о противокорабельных комплексах Robot 17 (количество не уточняется), автоматических винтовках (количество не уточняется) и 5 000 противотанковых комплексах.

Кроме того, Швеция окажет Украине материальную помощь в размере 1 миллиарда крон (100 млн евро).

«Противокорабельные комплексы — это как раз то, что конкретно запросила Украина», — заявил Хультквист.

Министр обороны Швеции также добавил, что ассортимент вооружений был составлен исключительно на основании запросов Украины.