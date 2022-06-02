Волгоград, , 14:49 — REGNUM В Волгоградской области за минувшие сутки госпитализирован 41 новый ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM2 июня в федеральном оперативном штабе. Выздоровели 138 человек.

Инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Minzdrav.gov.ru

Всего в Волгоградской области подтверждено 221 757 случаев заболевания COVID-19. Завершили лечение выздоровлением 213 094 жителя, скончались от осложнений при инфекции 6 880, за сутки летальных исходов не зарегистрировано.

По данным регионального оперштаба, в стационарах и амбулаторно проходят лечение 1 783 ковид-пациента.