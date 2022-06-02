Волгоград, 2 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Волгоградской области за минувшие сутки госпитализирован 41 новый ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM2 июня в федеральном оперативном штабе. Выздоровели 138 человек.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 221 757 случаев заболевания COVID-19. Завершили лечение выздоровлением 213 094 жителя, скончались от осложнений при инфекции 6 880, за сутки летальных исходов не зарегистрировано.

По данным регионального оперштаба, в стационарах и амбулаторно проходят лечение 1 783 ковид-пациента.