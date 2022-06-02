Краснодар, , 14:47 — REGNUM В Краснодарском крае госпитализированы 40 человек с заражением коронавирусом, данные на 2 июня опубликованы сайтом стопкоронавирус. рф. Сутками ранее, 1 июня, сообщалось о госпитализации 39 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе зарегистрировали 101 заразившегося коронавирусом — на 15 случаев меньше, чем накануне. В числе новых пациентов — девять детей, уточнили в региональном оперштабе. Первые три места по числу заражений за сутки в регионе заняли Краснодар, Сочи и Анапа.

В крае с начала пандемии официально подтверждено 261 262 случая заражения, выздоровели 249 717 жителей, скончались 10 928 человек.

В ковид-стационарах остаются 160 человек, девять пациентов — в тяжёлом состоянии на ИВЛ.