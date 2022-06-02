Уфа, 2 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Закупки комплектующих у предприятий Башкирии, а также поставки техники ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ) для нужд башкирских предприятий обсудили участники на совещании, которое прошло в рамках IV Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022» в Сибае. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МАЗ-673110

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Сообщается, что Башкирия активно взаимодействует с ОАО «МАЗ». Власти республики заинтересованы в закупках его техники (особенно коммунальной и дорожно-строительной) в рамках отдельного инвестиционного проекта и обратных поставках запасных частей и комплектующих собственного производства, а также в локализации производства у себя.

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов подчеркнул, что МАЗ активно интегрируется в экономику региона.

«Мы создаем условия для того, чтобы бизнес нашел те рыночные ниши, сотрудничество точки соприкосновения, партнерства. Мы должны создавать условия, но ни в коем случае не мешать этому», — приводит пресс-служба правительства Башкирии его слова.

На совещании отметили, что в Башкирии крайне заинтересованы в том, чтобы производство продукции МАЗ было локализовано в республике.

«Если будет возможность у белорусских товарищей рассмотреть возможность создания совместного предприятия или регистрации юрлица на территории Башкирии, это было бы очень правильное решение, потому что можно было бы применить весь спектр инструментов поддержки по займам и стимулирования работы в промышленных кластерах», — приводит пресс-служба слова главы Фонда развития промышленности Башкирии Анвера Каримова.

По результатам совещания было принято решение создать специальную рабочую группу по сотрудничеству между МАЗом и предприятиями Башкирии. Ее состав планируют определить к середине июня, на первом заседании планируется определить программу работы по конкретным проектам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в индустриальном парке «Уфимский» для компании из Белоруссии возвести за счет Башкирии возвести 20 тысяч кв. метров производственных помещений.