Берн, 2 июня, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Ближайшей зимой Швейцария может столкнуться с нехваткой электричества. Об этом сообщила комиссия по электроэнергетике ElCom.

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По информации комиссии, швейцарские электроэнергии существенно повысят тарифы в 2023 году. Кроме изменения цен, в стране возможна нехватка электричества.

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