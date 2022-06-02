Кишинёв, 2 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду смогла победить в стране «олигархию» и «пророссийские силы». Об этом она заявила, выступая на съезде Европейской народной партии в Роттердаме.

Gov.md Майя Санду

«У меня было мужество надеяться, что молдаване нанесут поражение олигархическому режиму, захватившему государство. К удивлению многих, нам это удалось. Затем мы осмелились надеяться, что сможем нанести поражение пророссийским политическим силам. К удивлению некоторых, мы снова добились успеха», — сказала Санду.

Стоит отметить, что в Молдавии с 2010 года страной управляла Демократическая партия Молдавии (ДПМ), возглавляемая крупным бизнесменом Владимиром Плахотнюком, которого в стране называют «олигархом». В 2019 году партия Санду и Партия социалистов объединившись добились отстранения ДПМ от власти, а Плахотнюк бежал из страны. В мае 2022 года был арестован лидер Партии социалистов Игорь Додон, которого иногда называют «пророссийским» политиком.