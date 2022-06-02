Мадрид, 2 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Цены на бензин в Испании продолжают расти и в очередной раз побили новый «рекорд». Об этом пишет испанское издание La Vanguardia.

Бензин

Отмечается, что бензин Аи-95 за неделю вырос в цене до 1,96 евро за литр, или на 1,44%. Дизельное топливо оценивается примерно 1,85 евро за литр, это на 0,8% меньше, чем неделей ранее.

В годовом выражении рост цен за литр бензина составил 48,4%, а дизельного топлива — 56,5%.