Курган, 2 июня, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Кургане местная компания начинает строить несколько новых заводов на годами заброшенной площадке. Общая площадь участка под застройку составляет почти 15 га, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём телегам-канале.

Пресс-служба губернатора Курганской области Новая жизнь заброшенных заводских площадей в Кургане

Будет реконструировано 22 тысячи кв. м промышленных площадей и создано более 300 рабочих мест.

«Проект начали правильно, создав в первую очередь качественные условия для сотрудников — раздевалки, душевые, современная столовая, хорошая заработная плата. Часто от отдельных предпринимателей приходится слышать о том, что не хватает хороших кадров. Всегда отвечаю — для начала создайте нормальные условия и начните платить нормальные зарплаты, а потом уже жалуйтесь», — отметил курганский губернатор.

Как поясняет Вадим Шумков, областное правительство передало землю под застройку и направляет заявку на конкурс правительства РФ.

«Курган получит ещё одну промышленно-производственную площадку, последовательно возвращая себе промышленную славу и мощь», — уверенно заявляет Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области на базе нового индустриального парка «Курган Энергомаш», запустили второе импортозамещающее производство.