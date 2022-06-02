Курск, , 14:44 — REGNUM В Курске перед судом предстанет бывший начальник областного управления социального обслуживания семьи и детей, который входит в комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, он обвиняется в халатности.

Новая квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2020 году чиновник не принял мер для организации работы по приобретению и предоставлению благоустроенных жилых помещений для 153 детей-сирот. На эти цели из бюджета было выделено 313 млн 68 тыс. 923 рублей, но средства так и не были освоены.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Расследование завершено, дело направили в суд.