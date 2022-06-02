Макеевка, ДНР, , 14:43 — REGNUM Украинские нацисты произвели артиллерийский обстрел Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу со стороны Авдеевки было выпущено 10 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Псковской области состоялись похороны еще двоих военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине.