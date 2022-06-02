Тамбов, 2 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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2 июня были госпитализированы 18 пациентов с коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 952 случая заражения.

После выздоровления выписаны 113 тыс. 744 пациента, в том числе 33 — за последние сутки.

За весь период скончались 2414 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.