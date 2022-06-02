Москва, , 14:41 — REGNUM Создание ресурса для проверки водительских удостоверений позволит уменьшить риск мошеннических действий со стороны их предъявителей», заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Водительские права Avtospravochnaya.com

«Новость о создании нового ресурса для проверки водительских удостоверений была ожидаема, поскольку водительские удостоверения включены в число документов, по которым банки могут проводить упрощенную идентификацию клиентов при денежных операциях.

А ведь подлинность этих удостоверений надо как-то проверять. И желательно, чтобы проверка была быстрой и автоматической.

Соответствующие изменения вступают в силу с 29 июня 2022 года. В чем суть изменений?

Ранее упрощенную идентификацию проводили по номеру ИНН, СНИЛС, полиса ОМС. Но мало кто из россиян всегда имеют их при себе. А вот водителей в нашей стране много и без водительского удостоверения из дома мало кто выходит.

Теперь «права» нужны не только на дороге. По ним можно будет без открытия банковского счета перевести денежные средства, разменять денежные средства и купить или обменять валюту в эквиваленте не более 100 тыс. рублей, произвести или получить почтовый перевод на сумму не более 15 тыс. рублей.

Также можно сделать ставку и получить выигрыш по ставке или лотерее, заключить договор о брокерском обслуживании и провести ряд других финансовых операций», — дал разъяснение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД и Минцифры России создают новый ресурс для проверки выданных водителям удостоверений.

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