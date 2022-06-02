Москва, , 14:42 — REGNUM Российский PR-менеджер Антон Вуйма объяснил, почему Елена Летучая ушла из телешоу «‎Рогов+»‎ на СТС. Об этом 1 июня сообщил Telegram-канал «‎Звездач»‎.

Елена Летучая Мари Боро

«Тут сработало прошлое Летучей. Рогов же зарабатывает как стилист, и его клиентка является женой одного очень богатого человека. В свое время его бизнес сильно пострадал от Летучей, когда у нее была передача ''Ревизорро''. Когда он узнал, что Елена снимается вместе с Роговым, он пришел в ярость. Они позвонили с женой Александру и сказали, чтобы Елены не было в передаче, иначе они разорвут с ним все взаимоотношения. Ему лучше оказалось отказаться от Елены, потому что бизнес ему терять не хотелось, и она ушла из передачи», — рассказал Вуйма. Также PR-менеджер заверил, что Летучая изначально знала, что её фамилии не будет в названии проекта, но всё равно захотела поругаться с создателями.

Ранее Елена Летучая объявила о том, что отказывается от участия в «Рогов+» на СТС. Как призналась телеведущая, создатели телешоу поступили с ней подло, воткнув «нож в спину».

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