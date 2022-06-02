Киев, , 14:48 — REGNUM Россия контролирует около 20% украинской территории, протяжённость линии фронта превышает 1 тыс. километров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к политикам и народу Люксембурга, опубликованном 2 июня в его телеграм-канале.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

По его словам, Украина защищается «почти от всей российской армии». Российские войска заняли почти пятую часть территории Украины, они контролируют 3620 населённых пунктов, но Киев всё равно видит возможности для «переломного момента».

Выступая в парламенте Люксембурга по видеосвязи, украинский лидер поблагодарил власти этой страны за решение направить Киеву оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что вооружённые силы Украины ежедневно теряют от 60 до 100 человек убитыми и до 500 человек ранеными.

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