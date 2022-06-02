Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 14:44 — REGNUM Баннер с изображением восьмилетнего мальчика Алёши из Белгородской области установили в кузбасском Анжеро-Судженске. Об этом сообщил телеграм-канал «Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ. Официально».

«Маленький герой вдохновляет и военнослужащих, и обычных граждан. Патриотичный символ можно увидеть в городе Кемерово, а теперь и в Анжеро-Судженске», — уточняется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восьмилетний мальчик Алёша стал ещё одним символом поддержки Вооружённых сил России. Он каждый день выбегает на дорогу в селе Веселая Лопань, чтобы отдать воинское приветствие российским военным.