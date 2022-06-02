Москва, , 14:37 — REGNUM Киберпреступники начали присылать пользователям Telegram SMS-сообщения с предупреждение о якобы начавшемся экспорте их данных из мессенджера. На это 2 июня обратили внимание «Известия».

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает СМИ, мошенники в сообщении утверждают, что некто завладел данными для входа в аккаунт и теперь скачивает оттуда личные данные. «Telegram получил запрос на экспорт. Отменить», — говорится в тексте, в котором имеется «спасительная» ссылка. Она ведёт на страницу, очень напоминающую веб-версию Telegram, с кнопкой «остановить экспорт». Эксперты советуют ни в коем случае не переходить по этой ссылке.

Руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Softline Company Александр Вураско считает, что люди, последовавшие инструкции в ненастоящей веб-версии мессенджера, передадут злоумышленникам данные для входа в аккаунт. А директор по связям с общественностью компании «Код безопасности» Андрей Горячев отмечает, что при переходе на поддельную страницу пользователь рискует установить вредоносное программное обеспечение, раскрыв тем самым платёжную информацию, контакты и доступы к аккаунтам в соцсетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России появились новые схемы мошенничества с использованием поддельных сайтов для аренды жилья. В сезон отпусков злоумышленники часто прибегают к созданию копий популярных площадок по аренде жилья и продаже билетов — чтобы не стать их жертвой, эксперты советуют вбивать нужный адрес сайта вручную, заходить из закладок или через поисковики.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей России предупредили о новых схемах «отпускных мошенников»