* запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 2 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Третий кассационный суд отменил решение Санкт-Петербургского городского суда и вернул статус иностранного агента петербургскому фонду «Гуманитарное действие» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), которое помогает наркозависимым и людям с ВИЧ-инфекцией, сообщили 2 июня в пресс-службе организации.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Напомним, зимой 2022 года суд впервые в России признал незаконным включение благотворительной организации в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. С решением суда не согласился Минюст РФ, который обжаловал его в Третьем кассационном суде.

«Суд удовлетворил кассационную жалобу ведомства и «вернул» «Гуманитарное действие» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом, — прим. ред.) в реестр», — подытожили в фонде.

Фонд «Гуманитарное действие» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) — одна из старейших благотворительных организаций Петербурга. Осенью 2020 года Минюст внёс НКО в реестр иноагентов, посчитав, что фонд занимается политической деятельностью. Не согласившись с этим, организация обратилась в суд. Октябрьский районный суд отказал НКО в удовлетворении требований, однако в Санкт-Петербургском городском суде после детального рассмотрения вопроса удалось решение Минюста обжаловать. Тогда впервые в России суд признал внесение благотворительной организации в реестр иноагентов незаконным.

«Суд кассационной инстанции вынес свое решение за пять-семь минут, увидев сегодня на заседании наши возражения на кассационную жалобу оппонентов впервые», — прокомментировал адвокат фонда Максим Крупский, добавив, что в суде им было указано на то, что доводы кассационной жалобы Минюста «не основаны на законе, а на вольной и субъективной трактовке норм законодательства». Однако это на итоговое решение суда не повлияло.

* (НКО, признанное в РФ иностранным агентом)