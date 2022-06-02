Москва, , 14:36 — REGNUM Одной из ключевых задач российской экономики является развитие Северного морского пути. Об этом 2 июня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Севморпуть Morvesti.ru

Глава правительства отметил сохранение условий санкционного давления на Россию. По его словам, в этой ситуации развитие Северного морского пути становится одной из ключевых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг России поддержал предложение госкорпорации «Росатом» о строительстве еще двух атомных ледоколов для Северного морского пути.